Brilla il casato dei Ventimiglia, doppi successi per Geraci e Supergiovane per far sorridere classifiche

Il Geraci riaccende la luce e la classifica torna a brillare dopo essersi imposto con un secco 3-0 in casa dell’Alba Alcamo 1928 e così la Madrepatria dei Ventimiglia mantiene saldo il quinto posto a pari punti della Santangiolese Calcio con un break di vantaggio sulle diretti inseguitrici alla zona play off.

La Cephaledium per 4-0 in casa per mano dell’Akragas 2018 e rimane al terzultimo posto.

Alba Alcamo 1928 – Geraci: 0 – 3

In Promozione il Gangi perde in casa per 2-1 contro la capolista Igea 1946 allontanandosi sempre di più dai play off, ma a portare le belle notizie ci pensa la Supergiovane con i cinghiali che si impongono per 2-0 nello scontro diretto per la salvezza contro la Nuova Pol. Torrenovese, portandosi momentaneamente fuori dalla zona play out.

Gangi – Igea 1946: 1-2

Supergiovane – Nuova Pol. Torrenovese: 2-0

