Bruciate le sterpaglie e la segatura ammassate in contrada S. Lucia

Nella giornata odierna sono state date alle fiamme le biomasse depositate nei pressi della chiesetta di S. Lucia nell’omonima contrada. Nelle scorse settimane la presenza di quel materiale aveva suscitato non poche polemiche da parte di gruppi e movimenti politici, soprattutto in seguito al pericoloso incendio divampato nella zona.

Tuttavia le operazioni di bonifica di questa mattina hanno suscitato nuove polemiche, in particolare il circolo PD di Castelbuono ha evidenziato sulla propria pagina Facebook che non è stata rispettata l’Ordinanza comunale n. 46 del 5 maggio 2021 che impone il divieto di accendere fuochi in questo periodo.