Buon Carnevale dal Gruppo 2001

Cari amici,

come si dice? U tìempu passa e a vicchizza accosta. Ma noi non vi dimentichiamo. E, pur nella sfavorevole congiuntura, vogliamo raggiungervi con un pensierino. Una cosa di poco conto.

Avevamo seriamente intenzione di produrre il solito componimento carnevalesco ma poi accadimenti vari, truppicuna vari, cchi ddiri di varia natura – oramai c’è l’età, cchi vuliti? – hanno fatto sì che non se ne facesse nulla, almeno per il momento.

Intanto, però, vogliamo elargirvi un piccolo acconto sui prossimi miglioramenti. Ci siamo accorti che la schitarrata dello scorso anno, pur senza pubblico, vera anima e insostituibile attore di questo tipo di spettacolo, risulta gradevole e, alla luce delle più recenti vicende, molto attuale. Abbiamo pertanto pensato di farvi cosa gradita riproponendovela. Voi direte: ma cosa abbiamo fatto di così terribile per meritarci tanto? Niente.

Rispetto all’anno scorso abbiamo aggiunto l’indice, come nei libri, in modo che ognuno possa andare a risentirsi direttamente ciò che più gli interessa. Buona visione e a presto. Non è una minaccia!

Il Gruppo 2001

L’âti vistu ô voi? Nè aìeri nè oi!