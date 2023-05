Cage Warriors: Enrico Di Gangi combatte e vince a Roma. Il video integrale del match

La promotion britannica Cage Warriors ha fatto il suo ritorno in Italia con tre eventi che si svolgeranno alla Nuova Fiera di Roma nel corso del 2023. L’evento inaugurale si è tenuto ieri 6 maggio e ha visto affrontarsi i due connazionali Alessandro Giordano ed Enrico Di Gangi nella divisione al limite delle 135 libbre.

Alessandro Giordano, fighter napoletano classe 1997, ha un record da professionista di 6 vittorie e 2 sconfitte. Dopo una striscia di cinque vittorie consecutive, ha subito una sconfitta per decisione unanime contro Nathan Flecther all’interno della stessa promotion britannica. Giordano è stato quindi chiamato al riscatto e ad una performance di alto livello.

Enrico Di Gangi, invece, ha 28 anni e si allena da tempo con l’American Top Team di Roma. Il suo record da professionista è di 3 vittorie e una sconfitta. Nella sua ultima apparizione nella gabbia ha vinto contro Alex Bertinazzi grazie ad una sottomissione nella terza ripresa.

L’incontro tra Giordano e Di Gangi è stato molto atteso e ha visto la vittoria di quest’ultimo.

Enrico Di Gangi ha ringraziato il suo team di allenamento e tutti coloro che lo hanno supportato durante il suo duro camp di preparazione, come evidenziato nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook:

“Abbiamo lavorato veramente tanto e duramente, tutti i giorni. Questo camp è stato tra i più duri in assoluto non mi vergogno a dire che ho pure pianto durante il camp in un giorno di allenamento, ma tutto ha aiutato ad arrivare a questo. Ringrazio infatti tutti i miei compagni di allenamento Dimitri Iorga Manuel Lancioli Damiano Scogna Dario CALLARÀ Sasha Pirev Lando Murena con cui ho condiviso ogni attimo di camp […] In questa preparazione voglio ringraziare i maestri Manuel Sances fondamentale per il grappling, Armando Di Giacomo per le figure e per la grinta, voglio ringraziare il mio nutrizionista Mario Ciarnella numero 1. Il mio maestro di pugilato Davide Giordano della Giordanoboxingclub Il mio manager del IRON LIONS Fighters Management Filippo Leone per trovarmi sempre match facili. E per ultimo ma non per importanza l’head coach con due palle come i mattoni della MMA team Roma Massimo Farina, tra i più forti allenatori in circolazione averlo a l’angolo è una marcia in più. Tengo infatti a citare una frase sua dettomi mentre uscivamo in passerella guardandomi mi dice : Enrico, si vince o si muore “insieme”.”

Il pubblico ha assistito ad un incontro di alto livello e ha apprezzato l’impegno e la dedizione dimostrati da entrambi gli atleti. Cage Warriors ha dimostrato di essere una promotion di altissimo livello, in grado di organizzare eventi di grande impatto e coinvolgimento.