Tennis Camps Estate 2024: perfezionamento tecnico e preparazione atletica al Tennis Club Castelbuono

Presso il Tennis Club Castelbuono, nel cuore della primavera e dell’estate 2024, si aprono le porte ai giovani appassionati del tennis per una serie di Campi estivi. Questi campi offrono un’esperienza completa, dall’avviamento alla preparazione pre-agonistica e agonistica.

Gli istruttori altamente qualificati del club si concentreranno sul perfezionamento tecnico-tattico, sulla preparazione atletica specifica e sul supporto mentale attraverso il coaching. Per maggiori info contattare il numero 3294481777. Non perdete l’opportunità di far crescere la passione e le abilità tennistiche dei vostri giovani atleti!