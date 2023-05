Cantiere del raddoppio fermo, la protesta degli operai

I lavori per il raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, opera strategica per il potenziamento della rete siciliana, sono interrotti da sette mesi

l cantiere fermo da sette mesi e i lavoratori senza stipendio da tre. Contro la paralisi del raddoppio ferroviario Ogliastrillo-Castelbuono, opera strategica per il potenziamento della rete siciliana, sono scesi in piazza oggi a Cefalù gli operai della Toto Costruzioni. Un corteo unitario di Cgil, Cisl e Uil che ha attraversato le strade del centro già affollato di turisti fino alla sede del Comune.

Una protesta che sollecita anche l’intervento dei governi regionale e nazionale per cercare una ripartenza e non rischiare di perdere le risorse stanziate per l’opera, mentre la Toto Costruzioni assicura che sarà pronta a ripartire dopo la contrattualizzazione con RFI della perizia di variante.

Il servizio RAI a questo link