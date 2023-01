Cantieri nel centro storico di Castelbuono: sensi unici provvisori e percorsi obbligati

Si informa la cittadinanza che stiamo avviando in queste settimane diversi cantieri per dare nuovi servizi e nuove opportunità alla nostra comunità: l’abbattimento delle barriere architettoniche al Castello, la riqualificazione ex Cine Teatro le Fontanelle e diversi lavori di manutenzione nelle strade del paese.

In Via Mario Levante si è aperto il cantiere per eseguire dei lavori al fine di rendere la mobilità più agevole, infatti verranno ristretti i marciapiedi evitando così di parcheggiare sugli stessi o a fermarsi quando si incrociano altre macchine con il rischio di danni alle stesse.

Pertanto su Via Mario Levante sarà attivato il senso unico a salire da Via Roma verso San Francesco, mentre le macchine che dovranno andare in Via Isnello transiteranno da Via Torquato Tasso per girare su Via Roma. I mezzi pesanti con altezza superiore a mt. 2,30 e larghezza mt. 1,70 proveniente da Via S.Agostino dovranno svoltare da Via Cavour e raggiungere Via Isnello transitando dalla circonvallazione esterna.

Il 16 gennaio inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale di Via Giardini. La strada sarà chiusa da piazza Matteotti fino alla SS. 286, sarà invertito il senso unico in Via Principe Umberto, mentre per entrare nel centro urbano le macchine provenienti dalla SS. 286 potranno salire da Via Ten. Schicchi (strada di fronte l’ufficio Postale) proseguendo per Via S.Nicola e scendere da Via Giovanni Lupo. I mezzi furgonati e i camion transiteranno da Via Tenente Luigi Cortina.

Sempre giorno 16 gennaio inizieranno i lavori su Via Paradiso nel tratto da Via Vittorio Emanuele a Pizza San Leonardo. Il traffico sarà spostato su Via Avvenire invertendo il senso di marcia attuale verso Piazza San Leonardo.

Ci scusiamo con la cittadinanza per i disservizi che si creeranno, ma queste opere sono importanti per migliorare la mobilità del centro urbano.