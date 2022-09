Caos bollette TARI 2022 a Castelbuono. Notificate ma già scadute ad aprile 2022

Ascolta l'articolo

Sta suscitando grande confusione la consegna delle bollette TARI che in questi giorni vengono recapitate ai cittadini. Infatti, chi ha ricevuto la bolletta per il pagamento della tassa sui rifiuti si è visto recapitare gli f24 per le rateazioni previste per la TARI 2022 già scaduti da un pezzo e precisamente da aprile 2022 per la prima rata, come pure le successive di giugno e agosto ad eccezione della quarta con scadenza il 30 ottobre 2022.

La cosa per certi versi bizzarra è che analizzando bene la bolletta si legge che è stata generata ad agosto, quindi già abbondantemente scaduta, ci si chiede come mai in quella fase non siano state rettificate le date di scadenza. Da segnalare anche le strane notifiche arrivate nei giorni scorsi agli utenti dell’app IO, ovvero notifiche di scadenza delle diverse rate TARI, arrivate lo stesso giorno e contemporaneamente, in molti casi senza ancora aver ricevuto la bolletta cartacea.