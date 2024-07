Carabinieri Palermo. Controlli in tutta la provincia

Proseguono incessanti le attività di controllo del territorio svolte dal Comando Provinciale Carabinieri di Palermo, con particolare attenzione nelle zone interessate dalla movida e lungo le principali arterie stradali.

Nell’ultimo fine settimana, infatti, in tutto il territorio provinciale sono state controllate oltre 2.000 persone, 700 veicoli e sono state accertate e contestate numerose violazioni amministrative al Codice della Strada.

Nel corso di tali attività, finalizzate alla tutela della sicurezza stradale ed alla repressione e prevenzione dei reati, particolare attenzione è stata posta alla guida in stato di ebrezza alcolica, che in alcuni casi ha comportato il ritiro della patente di guida e diverse sono state le segnalazioni alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici. In città, i Militari della Compagnia Piazza Verdi durante il pattugliamento del territorio hanno ritrovato due motocicli che erano stati precedentemente rubati restituendoli ad i legittimi proprietari.

Questi controlli sono parte di un programma più ampio di sicurezza pubblica volto a garantire la legalità durante eventi particolarmente affollati e nei luoghi di ritrovo notturno soprattutto nelle località balneari della provincia.