Casa del centro storico di Castelbuono infestata dai piccioni. Degrado e disagi per i residenti

Con questo post vogliamo essere di supporto all’opera di sensibilizzazione di una giovane famiglia residente nel centro storico di Castelbuono. Sulla questione del sovrannumero dei piccioni nei mesi scorsi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di cittadini e comitati che hanno manifestato un forte disagio per tutto ciò che la massiva presenza di questa specie nel centro storico provoca tra chi ci vive a contatto ravvicinato.

La testimonianza di oggi proviene da una giovane famiglia che da anni non riesce a trovare una soluzione, vivendo a casa propria una forte situazione di disagio. Le foto a corredo dell’articolo parlano chiaro, cumuli di guano si trovano sui davanzali della vicina casa disabitata, ma non solo, i piccioni hanno letteralmente invaso l’interno dell’immobile. Inoltre come ci evidenzia la famiglia residente oltre a subire il terribile fetore proveniente da quella casa, con tutte le questione igienico sanitarie che ne derivano, sono stati costretti pure alla raccapricciante visione di un gruppo di corvi intenti a divorare i pulcini appena nati. Insomma una situazione di degrado che dura da anni, nonostante le continue richieste di rimedio senza riscontro fatte ai proprietari dell’immobile e anche al Comune.