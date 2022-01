Casa di cure disabili suor Rosina La Grua: revocata la misura cautelare di una fisioterapista

Ascolta l'articolo

È stata revocata la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio delle attività professionali per un anno alla fisioterapista della casa di riposo per disabili Suor Rosina La Grua. Il tribunale del Riesame presieduto da Lorenzo Chiaramonte, a latere Simona Di Maida e Rocco Cocilovo, accogliendo la richiesta dell’avvocato Pietro Minutella, ha stabilito che non ci sono le condizioni per limitare la libertà a Fiorenza Sottile, 31 anni di Castelbuono. Maggiori dettagli sul Giornale di Sicilia di oggi.