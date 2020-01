Castelbuono: 11450 euro ad associazioni e circoli per anziani

Riconosciuto l’alto valore delle Associazioni che operano nel campo della solidarietà sociale, dei circoli degli anziani come forma aggregante e socializzante, stimolatrice di energie vitali che facilitano l’inserimento nel contesto sociale e culturale; l’Amministrazione comunale ha impegnato la somma di 11450 euro, come contributo per le attività svolte nel 2019, ad associazioni e circoli per anziani secondo la tabella in basso allegata.

Associazione Contributo 1 Circolo “Sviluppo e Solidarietà Sociale” € 1.300,00 2 Associazione “Un sorriso d’angelo” € 2.200,00 3 AVIS € 800,00 4 Associazione reduci d’Oltre Mare € 900,00 5 Pia Opera Pastori € 200,00 6 A.N.T.E.A.S. € 1.000,00