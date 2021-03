Castelbuono 4 positivi al tampone molecolare e altri al tampone rapido

Secondo quanto comunicato nella pagina FB del Comune di Castelbuono i positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale, sarebbero attualmente 4 (di cui nessun ricoverato). Viene inoltre segnalato che si attendono altri esiti di tamponi molecolari effettuati a soggetti risultati positivi ai test antigenici rapidi, non viene però specificato il numero dei soggetti positivi al rapido. Non si registrano nel dettaglio cittadini negativizzati e cittadini per i quali è stato disposto la fine dell’isolamento.