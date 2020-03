Castelbuono, 80mila euro gli introiti delle multe 2019. Ecco come sarà speso il 50%

L’attuale normativa stabilisce che il 50% degli introiti derivanti dalle violazioni del codice della strada possono essere impiegati per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente. Le entrate stimate per le multe effettuate a Castelbuono nell’anno 2019 ammonta a 80mila euro il 50% verrà dunque impegnato secondo lo schema di sotto riportato:

cap. 1732000 realizzazione interventi per il miglioramento della circolazione stradale € 3.000,00;

cap. 1732020 interventi a favore utenza debole € 2.000,00;

cap. 1732100 spese per la disciplina del traffico stradale – prestazioni di servizi €. 15.000,00;

cap. 1212700 potenziamento dei servizi sicurezza urbana € 20.000,00.

La destinazione definitiva a livello di capitolo di bilancio verrà effettuata in sede di approvazione del PEG per l’anno finanziario 2020. In basso la delibera di Giunta integrale.