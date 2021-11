Castelbuono, acqua sporca dai rubinetti. La nota dell’amministrazione comunale

Con una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Castelbuono l’amministrazione comunale risponde alle proteste social di tanti cittadini che aprendo il rubinetto questa mattina hanno constatato la presenza di fango nelle acque della rete idrica, con i disagi che ne conseguono. In basso quanto diffuso dall’amministrazione, secondo cui il problema che si è verificato dipende da alcune criticità della sorgente Canna in seguito a dei lavori effettuati addirittura negli anni 80. Sempre secondo quanto comunicato dall’amministrazione sono in corso i lavori di pulizia dei serbatori da cui è stata esclusa la suddetta sorgente, si prevede un ripristino delle normali condizioni dell’acqua per la giornata di domani.

Acqua torbida: Problema di sorgente Canna. Ci scusiamo con la cittadinanza per l’ennesimo disservizio causato dall’intorbidimento dell’acqua potabile che fuoriesce dai nostri rubinetti. Pensavamo di aver risolto il problema, che periodicamente si ripresenta in occasione di eventi piovosi eccezionali, con un intervento presso la sorgente Canna isolando il punto di fuoriuscita dell’acqua dalla parete della montagna; purtroppo, a seguito di un sopralluogo effettuato stamattina congiuntamente con i fontanieri del Comune di Pollina che condivide con noi la sorgente Canna, si è preso atto che il problema è direttamente nella sorgente e, pertanto, allorquando si verificano piogge torrenziali come quelle cadute in questi giorni, l’acqua proveniente dalla stessa si intorbidisce. È giusto informare la cittadinanza che la sorgente in questione è in realtà una “risorgente”; infatti i lavori effettuati negli anni ’80 hanno provocato ingenti danni alla sorgente originale, determinando la situazione attuale. Questa informazione è dovuta per informare e rassicurare la cittadinanza. È in corso la pulizia dei serbatoi di accumulo che ci consentirà entro domani mattina di ridistribuire l’acqua nitida nella condotta idrica. L’acqua proveniente dalla sorgente Canna è stata al momento “buttata fuori” dalla condotta, fino a quando non verrà meno la condizione di torbidità. Ci impegniamo sin da oggi con il nostro servizio acquedotto a buttare fuori dalla rete idrica l’acqua della sorgente Canna, allorquando si verificheranno fenomeni temporaleschi e piogge torrenziali. Fortunatamente abbiamo altre sorgenti che erogano acqua e pertanto potremo sopperire alla carenza idrica di detta sorgente, cosa che purtroppo non possono fare gli amici di Pollina.