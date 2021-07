Castelbuono: al via un’estate con lo Sport 2021

L’Assessorato allo Sport del Comune di Castelbuono ripropone, durante le vacanze estive, il progetto rivolto ai giovani che vogliono passare un’estate attiva, all’insegna dello sport e del movimento.

Tale progetto vuole avvicinare i giovani alla pratica dello sport impegnandoli in modo costruttivo e salutare.

Sappiamo tutti come l’attività sportiva fa bene, migliora il benessere e contribuisce a combattere alcuni problemi dilaganti, prima di tutto l’obesità; inoltre ha un effetto positivo sul metabolismo in generale, sul sistema cardiocircolatorio e respiratorio.

Il corso di nuoto, tra le varie discipline sportive, è in modo assoluto la più completa ed indicata nelle varie fasi evolutive della crescita di bambini e ragazzi.

Il progetto propone anche ai genitori la comodità e la sicurezza di un servizio fornito e garantito dall’Amministrazione Comunale.

L’attività verrà svolta presso la Piscina Coperta realizzata dalla Provincia Regionale di Palermo nel territorio del Comune di Isnello in c/da S. Antonio in prossimità del Campo Sportivo; tale struttura, della superficie coperta di circa 1000 mq, accoglie una vasca semi-olimpionica della misura di ml 25,00 x 12,50 equipaggiata di impianti di ultima generazione per il riscaldamento, l’igienizzazione ed il trattamento dell’acqua, oltre a tutti i servizi accessori all’attività natatoria, offrendo così all’utenza la possibilità di esercitare l’attività sportiva col massimo comfort in un ambiente riscaldato, nel rispetto di elevati standards di igiene e sicurezza e nel rispetto delle linee guida di prevenzione del Covid-19.

Il progetto, fino al 31 agosto 2021, prevede lo svolgimento dell’attività di SCUOLA NUOTO per i bambini di età superiore a 5 anni, divisi per fasce di età, con frequenza settimanale dal lunedì al venerdì; i maggiori dettagli sull’attività sono stabiliti con l’Ente Provincia Regionale di Palermo, proprietario e gestore della Piscina.

Il progetto, sarà attuato, a mezzo di apposita convenzione, con la collaborazione dell’’Associazione Sportiva “Body Center Club” già operante all’interno della struttura che materialmente si occuperà dell’avviamento e dell’ insegnamento del nuoto avvalendosi di personale tecnico qualificato, istruttori ed assistenti bagnanti dotati di regolare brevetto, e di personale di supporto e di assistenza ai giovani all’interno della struttura.

Il percorso formativo previsto si articola in maniera variegata e completa passando da attività di base quali CORSI di ACQUATICITA’ per i più piccoli, all’INSEGNAMENTO delle varie TECNICHE di NUOTO per i più grandi.

L’amministrazione garantirà il trasporto dei bambini da Castelbuono alla Piscina di Isnello a mezzo dello scuolabus comunale con orari e giorni da stabilire.

I moduli d’iscrizione (allegati) devono essere inoltrati all’ufficio protocollo del Comune di Castelbuono entro e non oltre il 01/07/21