Castelbuono, aperte le iscrizioni al centro estivo a cura di 3EMME per bambini dai 3 ai 12 anni

“I desideri si avverano quando hai il coraggio di crederci fino in fondo. “

Quest’anno in più degli altri anni abbiamo messo una marcia in più per realizzare quello in cui crediamo da tanto tempo. Il nostro amore e passione nella cura dei bambini nasce dal considerarli parte di una grande famiglia.

Per cui quale miglior occasione per accoglierli direttamente a “casa nostra”.

Siamo lieti di annunciare che quest’anno si apre , dopo tanto tempo, il cancello di Contrada Mandrazze al KM 2.

Per tutti quei bambini che in questi anni ci hanno seguite e che nel loro piccolo ci hanno riempito di soddisfazioni; per tutte le mamme che ci hanno sempre dato fiducia ; per chi da lassù ci guida in questo cammino nuovo.

Stiamo organizzando un Centro Estivo davvero particolare, vuoi per l’occasione, vuoi per l’emozione, vuoi perché è da tanto che aspettavamo questo momento.