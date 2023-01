Castelbuono, approvato il bilancio di previsione 2023/2025

Ascolta l'articolo

Con Delibera di Giunta n.220 del 28.12.2022 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025.

Senza tema di smentita possiamo affermare che è un risultato inaspettato, infatti, dichiara il Sindaco, “negli ultimi decenni non si era mai raggiunto questo risultato”.

Dal 28 dicembre 2022 dopo l’approvazione in Giunta, è iniziato l’iter amministrativo che porterà alla presentazione del bilancio in Consiglio Comunale entro il mese di gennaio 2023 per l’approvazione definitiva.

Tutto ciò permetterà di lavorare agli altri adempimenti amministrativi, come il conto Consuntivo e il Consolidato riuscendo così a metterci al passo con le norme che regolano l’approvazione del bilancio.

Un risultato importante che premia la volontà e l’impegno dell’Amministrazione Comunale e dei Funzionari di Settore.

Un ringraziamento particolare va fatto all’Assessore Mirabile, all’ex Assessore Dott. Andrea Prestianni e alla Dott.ssa Sciortino che sono riusciti a coordinare l’attività degli uffici e a raccogliere i dati che hanno permesso alla Giunta prima, e al Consiglio Comunale successivamente, di approvare il bilancio.

Si auspica che per l’anno 2023 si riesca ad approvare il bilancio in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre.