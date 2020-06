Castelbuono, avviata la distribuzione delle visiere protettive ai bambini

L’amministrazione comunale con una nota diffusa su FB comunica che sono in distribuzione le visiere protettive per i bambini e ragazzi delle scuole medie, in previsione del fatto che il rientro a scuola a settembre si prospetta alquanto complicato. Al momento il dibattito sull’effettiva efficacia di questi dispositivi è più che aperto, in ambito scientifico esistono alcune posizioni a favore, ma al contempo posizioni nettamente contro.

Da parte di molti addetti ai lavori infatti la visiera protettiva sarebbe un dispositivo che può migliorare la protezione individuale solo se in aggiunta alla mascherina, che lo ricordiamo allo stato attuale è l’unico dispositivo certificato in grado di abbassare il rischio di contagio. Le visiere sono disponibili presso i punti di ritiro comunicati precedentemente.