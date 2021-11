Castelbuono, bando agevolazioni TARI 2021

BANDO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE TARI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI

BISOGNO IN RELAZIONE ALLA EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA DA COVID-19

Il presente bando è emanato in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2021 recante “Approvazione Regolamento per le agevolazioni straordinarie TARI 2021, art. 6 D.L 73/2021 e art. 11 L.R 9/2020” che ha definito per l’anno 2021 le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche, a valere sull’art. 53 comma 1 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-Bis):

– Riduzione TARI 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa che per quanto attiene alla parte variabile, in relazione alle fasce di reddito ISEE, al fine di dare sostegno alle famiglie e/o alle persone fisiche residenti nel territorio comunale che, a causa della grave crisi economica derivata dall’emergenza covid-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica.

Ai sensi dell’art. 7 del sopra richiamato Regolamento approvato dal Consiglio comunale, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono essere in possesso di tutti i seguenti re­quisiti:

essere soggetti passivi TARI dell’Ente;

essere effettivamente ed anagraficamente residente nell’unità immobiliare oggetto dell’as­soggettamento alla TARI per il quale si chiede l’agevolazione;

risultare intestatari di un contratto di fornitura idrica per uso domestico;

versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE.

3 – Misura delle agevolazioni

Ai sensi dell’art. 8 del sopra richiamato Regolamento, le agevolazioni saranno riconosciute in fun­zione della corrispondente fascia ISEE come di seguito rappresentato:

VALORI ISEE % agevolazione Da 0 a €. 5.000,00 100% Da €. 5.000,01 a €. 8.000,00 80% Da €. 8.000,01 a €. 10.000,00 66,666% Da €. 10.000,01 a €. 12.000,00 40% Oltre €. 12.000,00 0%

Comune di Castelbuono • Via Sant’Anna, 25 – 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 – Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825 www.comune.castelbuono.pa.it – info@comune.castelbuono.pa.it – comune.castelbuono@pec.it

4 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze di agevolazione

Le istanze di agevolazione devono essere presentate esclusivamente per il tramite del protocollo comunale mediante consegna a mano ovvero tramite PEC al seguente indirizzo: comune.castel- buono@pec.it

Dette istanze, a pena di esclusione, devono essere presentate entro il 16/11/2021 utilizzando esclu­sivamente il modulo A allegato al presente bando.

5 – Concessione delle agevolazioni

L’Ufficio Tributi, dopo la chiusura del bando, provvederà, previa verifica delle istanze, alla conces­sione delle agevolazioni fino a concorrenza dell’importo previsto.

6 – Altre disposizioni

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di de­cadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi.

Il Comune procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, sulla veridicità delle di­chiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti l’agevolazione.

Il Responsabile del II Settore

Dott.ssa Provvidenza Capuana

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)