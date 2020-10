Castelbuono: da lunedì presso il Centro Analisi Madonie, oltre ai test sierologici, disponibilità dei tamponi rapidi nasali

Informiamo la cittadinanza che – da lunedì 11 ottobre – presso le nostre sedi di Cefalù e Castelbuono sarà possibile effettuare anche i tamponi rapidi nasali e orofaringei per la diagnosi da infezione da Covid-19.

Ci sembra utile specificare inoltre che i test sierologici da noi effettuati per la ricerca di IgG (se si è venuti in contatto con il virus in precedenza) e IgM (se l’infezione è in atto) al COVID-19, per nostra scelta di scrupolosità, vengono effettuati da prelievo venoso e non attraverso i dispostivi convenzionalmente detti “pungi dito”.Ciò al fine di consentire – in caso di riscontrata positività o valore dubbio – la ripetizione del test con un kit diverso, proveniente da un fornitore differente. Fino all’effettuazione, per ulteriore conferma interna, anche di un test quantitativo, con macchinario specifico controllato e calibrato ogni seduta di lavoro, al fine di fornire un esito quanto più verificato ed il più possibile attendibile e utile. Anche per questi esami, il laboratorio partecipa ai programmi di controllo qualità CRQ della Regione Sicilia.

Vista la richiesta, il laboratorio di Castelbuono di via principe Umberto – oltre che al consueto 8 / 9,30 – per le sole indagini diagnostiche per il Covid19, estende l’orario anche dalle 10 alle 11 (dal lunedì al venerdì) ed il mercoledì dalle 17 e 30 alle 18 e 30.

Centro analisi cliniche Madoniewww.analisimadonie.it