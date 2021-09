Castelbuono, dal 14 ottobre modifica radicale delle modalità di raccolta dei rifiuti nelle contrade

Decorre a partire dal 14 ottobre l’ordinanza 133/2021 che modifica e integra la lettera B della precedente (109/2019). In buona sostanza la nuova ordinanza modifica abbastanza radicalmente le modalità di raccolta dei rifiuti nelle contrade comunali.

In pratica si evince che a partire dal 14 ottobre quotidianamente in tutte le contrade si effettuerà la raccolta, ma in maniera scaglionata rispetto alla tipologia di rifiuto. In particolare occorrerà utilizzare i mastelli colorati e rispettare il seguente calendario: