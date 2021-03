Castelbuono: dal 3 aprile vaccinazioni anti covid in parrocchia

Segnaliamo che a partire dal prossimo 3 aprile sarà possibile per coloro che rientrano nei requisiti previsti, ossia età compresa tra 69 e 79 anni senza patologie gravi, usufruire della vaccinazione con “AstraZeneca”. I vaccini saranno somministrati presso i locali parrocchiali della Matrice Vecchia. Per accedere al servizio occorre prenotarsi contattando uno dei tre parroci di Castelbuono o i volontari in parrocchia. Saranno garantite 100 vaccinazioni per parrocchia, per un totale di 300.