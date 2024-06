Castelbuono, domani 20 giugno incontro pubblico sulla fine del mercato tutelato e sui diritti del consumatore

L’Adiconsum Palermo-Trapani, in collaborazione con la locale sede CISL di Castelbuono, a fronte delle molteplici richieste da parte dell’utenza, nonché dalla volontà da parte del sindacato di fugare tutti i dubbi emersi a seguito della fine del mercato tutelato dell’energia, organizza un incontro pubblico su questa tematica.

A presiedere i lavori sarà Gandolfo Madonia, responsabile sede zonaleCISL di Castelbuono, il quale darà inizio ai lavori per poi introdurre prima Antonio Rocco, quale responsabile territoriale Adiconsum PA-TP e poi l’Avv. Salvuccia Coco, la quale intervenendo nella qualità di esperto Adiconsum per il settore energia, cercherà di rispondere non solo ai quesiti più diffusi e comuni ma anche alle singole esigenze che l’utenza potrà pubblicamente rappresentare.

L’incontro è aperto al pubblico: appuntamento quindi a domani 20 giugno alle ore 18:00, presso la sala “Lorenzo Marzullo” (Ex Badia Sala delle Capriate), in Via Roma a Castelbuono.