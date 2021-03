Castelbuono due nuovi positivi, si tratta di due giovani

(Riceviamo e pubblichiamo) – Si comunica alla cittadinanza che il Centro analisi di Castelbuono nella tarda serata di ieri sera, ha comunicato che un giovane studente del Liceo Scientifico è risultato positivo al test rapido Covid 19 e da ieri con la famiglia sono in isolamento fiduciario, su richiesta e sollecitazione del Sindaco.

Un altro giovane ha comunicato di essere positivo facendosi il tampone rapido a Palermo e di aver già effettuato il molecolare ed è in attesa del risultato. Il ragazzo è in isolamento in campagna e anche la famiglia sta rispettando l’isolamento.

Qualche membro della famiglia ha già effettuato il vaccino, per precauzione lo stesso farà il molecolare a Cefalù, tutto ciò lo sottolineo per evitare allarmismi.

Ieri sera dopo uno scambio di opinioni con il Dirigente Scolastico di Castelbuono del Liceo Scientifico, lo stesso ha predisposto dei provvedimenti e la sospensione delle lezioni in presenza per venerdì 19.03.2021 per tutti gli alunni, che continueranno a seguire le lezioni in DAD.

Sabato 20.03.21 sarà effettuata la sanificazione dell’Istituto e nel frattempo tutti coloro che hanno avuto contatti con i due giovani sono stati invitati ad eseguire il tampone rapido. Monitoreremo questa situazione nelle prossime 24 ore per capire se vi sono altri provvedimenti da adottare.

Auspichiamo che la Prevenzione di Cefalù e l’USCA in modo celere emettano i provvedimenti di rito per garantire l’isolamento fiduciario delle persone interessate.

Chiedo a tutti coloro che hanno avuto contatti con questi due ragazzi di essere molto prudenti e di usare tutti i dispositivi necessari (mascherine, visiere, lavaggio delle mani e sopratutto distanza di sicurezza ).

Sarà nostra cura informare la comunità tempestivamente sull’evoluzione della presenza di positivi al Covid 19 a Castelbuono.

Ad oggi si sottolinea per massima chiarezza che nel report giornaliero a Castelbuono risulta soltanto 1 positivo.