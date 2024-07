Castelbuono è una favola. Programma edizione 2024. Dal 4 al 7 luglio

28°edizione – 2024

Rassegna teatrale dedicata a bambine e bambini, ragazze e ragazzi

promossa dal Comune di Castelbuono.

A cura dell’Associazione culturale

“I trovatori”.

Direzione artistica

Giuseppe Vignieri

Dal 4 al 7 luglio 2024, sotto la direzione artistica di Giuseppe Vignieri e a cura dell’Associazione Culturale I Trovatori, prende avvio la ventottesima edizione di Castelbuono è una Favola, rassegna teatrale dedicata a bambine e bambini, ragazze e ragazzi promossa dal Comune di Castelbuono.

La manifestazione si svolgerà all’insegna del tema “Ogni favola è un gioco”, un invito a riscoprire il potere immaginifico del gioco come strumento di crescita, apprendimento e divertimento. Il programma propone eventi che spaziano dai laboratori agli spettacoli teatrali previsti nelle fasce pomeridiane e serali.

L’offerta, quest’anno, prevede due incontri di carattere scientifico rivolti al pubblico adulto.

Sabato 6 e domenica 7 luglio, alla Badia, presso la Sala “Lorenzo Marzullo” – Biblioteca di Castelbuono, verranno presentate due conferenze aventi ad oggetto tematiche attinenti l’una alla scienza logopedagogica, l’altra al diritto.

In occasione del festival teatrale dedicato ai bambini, si è pensato di offrire informazioni utili agli adulti che, a vario titolo, operano come educatori.

Dalla famiglia alle istituzioni, passando dai professionisti del settore, le due giornate dedicate auspicano un’occasione di confronto per quanti si dedicano alla cura dei più piccoli.

Tutte le attività in calendario sono gratuite e gli spettacoli sono a partecipazione libera; per gli eventi collaterali, ove specificato, è consigliata la prenotazione.

Si ringraziano:

Si ringraziano:

Comune di Castelbuono, Museo Civico Castelbuono, Biblioteca Comunale "Antonio Castelli" Castelbuono, Pro Loco Castelbuono, Movimento Forense, Compagnia Nave Argo, Piccolo Teatro Patafisico, Officine Teatrali Quinta Armata, Utopia – Piccola Società Teatrale

Conferenze rivolte ad adulti ed educatori

Non disturbare: giochi in corso!

L’importanza di letture e gioco di qualità nello sviluppo dei bambini.. e dei genitori!

sabato 6 luglio

La condivisione di foto e video sui social.

Consenso genitoriale e tutela del diritto e dell’immagine del minore

domenica 7 luglio

L’Associazione Culturale “I Trovatori” nasce nel 2013, fondata da Giuseppe Vignieri.

Debutta con La luce del Potere, seguito da Il prestigio di un popolo (2019), La Pupara (2020) e Come ci piace (2022). Organizza il festival StraTeatro e vince una menzione speciale al festival “Le mille e una piazza” nel 2023.

Nel 2024 realizza Riccardo III. Il potere a pezzi.

L’associazione promuove una varietà di spettacoli teatrali con un’attenzione particolare alle giullarate messe in scena in chiave contemporanea. Collabora attivamente con le istituzioni del territorio, partecipando a progetti di scambio culturale e a iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni popolari.