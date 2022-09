Castelbuono, entro il 14 ottobre le domande per il contributo libri di testo scuole secondarie

Ascolta l'articolo

Si informano i cittadini che per l’anno scolastico 2022/2023 si conferma l’erogazione di un contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo in favore degli alunni frequentanti le Scuole Secondaria di I e II grado, Statali e Paritarie.

Per poter presentare l’istanza, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, non deve essere superiore ad € 10.632,94. il beneficio potrà essere richiesto da chi esercita la responsabilità genitoriale, previa istanza di partecipazione (redatta utilizzando i modelli in distribuzione presso le scuole)

L’istanza va presentare esclusivamente all’Istituzione Scolastica frequentata, corredata, a pena d’esclusione, dai seguenti documenti:

a) fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il beneficio in corso di validità;

b) codice fiscale del soggetto richiedente;

c) fotocopia dell’indicatore economico equivalente (ISEE) in corso di validità, pena l’esclusione.

I Beneficiari del contributo non dovranno allegare alcuna documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo, ma dovranno conservare copia per almeno 5 anni che esibiranno su richiesta dell’Amministrazione.

Le suddette domande di contributo devono essere presentate entro l’improrogabile termine del 14/10/2022. Si fa presente che saranno escluse dal contributo le domande: pervenute oltre il predetto termine del 14/10/2022, il cui reddito ISEE supera € 10.632,94 le cui attestazioni ISEE riporteranno “annotazione” (omissione/difformità).

A prescindere dall’entità della spesa sostenuta, il contributo da erogare non potrà superare il costo dei libri di testo desunto dal relativo elenco e sarà subordinato, nei tempi di erogazione e nell’importo da corrispondere, alle somme assegnate dalla Regione Siciliana;

Il modello per la richiesta può essere ritirato presso l’Ufficio scolastico Comunale o scaricato da questa pagina.

L’Assessore Anna Lisa Genchi