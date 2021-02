Castelbuono, Figuccia: “No al centro polifunzionale al Cineteatro Le Fontanelle”

Continua a far discutere il progetto dello spazio polifunzionale voluto dall’amministrazione Cicero. Dalla parte del teatro si schiera anche Figuccia, deputato della Lega all’Assemblea Regionale Siciliana in un articolo pubblicato su lagazzettasiciliana.it. Si conferma un fronte politico bipartisan e trasversale a favore della scelta invocata da tanti cittadini.

“L’intervento di restauro e di riqualificazione dell’ex Cineteatro “Le Fontanelle” di Castelbuono deve tener conto della vocazione storica della struttura – così Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo. Apprendo infatti le perplessità di buona parte della cittadinanza in ordine alle intenzioni dell’amministrazione locale di cantierare un progetto già esecutivo che non si atterrebbe scrupolosamente alla valenza storica del sito pregiudicando peraltro le peculiarità archeologiche che lo caratterizzano. Una serie di incongruenze e di difformità stese nero su bianco in un vero e proprio Manifesto che raccoglie quasi un migliaio di firme e che mi ha spinto a chiedere urgentemente l’attenzione del Dipartimento infrastrutture quale ente erogatore della misura unitamente all’Assessorato regionale per i beni culturali che dovrà sovraintendere ogni intervento in loco. Ci chiediamo cosa possa spingere l’amministrazione comunale a chiedere un centro polifunzionale proprio in un Teatro simbolo della storia, della cultura e dell’identità locale. Auspichiamo di ricevere presto tutti i chiarimenti del caso”.