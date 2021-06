Castelbuono, furto d’auto in pieno giorno. Il mezzo recuperato a Catania

Alcuni giorni fa si è verificato a Castelbuono un furto d’auto dalle modalità alquanto peculiari. Il fatto è avvenuto in pieno giorno in via Cefalù, dove il proprietario dell’autovettura, una FIAT 500, aveva appena parcheggiato per effettuare delle commissioni in una delle tante attività commerciali presenti nella zona. Il tutto doveva durare pochi minuti e probabilmente per questo motivo le chiavi erano state lasciate attaccate al cruscotto del mezzo.

L’amara sorpresa dell’uomo quando ritornato al parcheggio si è reso conto che il suo mezzo era stato fulmineamente rubato. Così scattava la denuncia alle forze dell’ordine che, dopo qualche giorno, individuavano a Catania mezzo e autore del furto. Dopo un rocambolesco inseguimento tra le vie della città etnea, il ladro veniva bloccato. L’autore del furto è un minore non residente a Castelbuono. Il mezzo rubato ha riportato alcuni danni alla carrozzeria, ma è stato riconsegnato al legittimo proprietario.