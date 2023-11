Castelbuono, grosso albero di Falso Pepe crolla su auto parcheggiata in viale Castello

A causa delle violentissime raffiche di vento, ieri sera nell’area parcheggio di viale Castello, un grosso albero di Falso Pepe è stato letteralmente sradicato dal suolo, crollando su una Fiat Punto in sosta. Fortunatamente non vi erano persone nel momento in cui l’albero si è abbattuto, tuttavia i danni all’autovettura sono ingenti.

In queste ore il vento, con raffiche che superano abbondantemente i 40 nodi, sta investendo tutta la Sicilia, da un capo all’altro dell’isola. Impressionanti sono le immagini che provengono dal comune di Torretta in cui le strutture prefabbricate di un centro sportivo sono state spazzate via dalla furia del vento (vedi video in basso).