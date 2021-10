Castelbuono in comune chiede chiarimenti e delucidazioni urgenti sull’affidamento del servizio di refezione scolastica

Riceviamo e pubblichiamo di seguito la richiesta di un Consiglio comunale urgente da parte del gruppo di minoranza Castelbuono in comune. Oggetto della richiesta sono i chiarimenti relativi all’affidamento da parte dell’amministrazione comunale del servizio mensa scolastica.

Oggetto: Richiesta Consiglio Comunale urgente con punto all’O.d.G “Richiesta chiarimenti e delucidazioni urgenti a fronte della DETERMINAZIONE N. 1231 del 11-10-2021 riguardante l’Affidamento servizio di refezione scolastica”.

Alla luce della DETERMINAZIONE N. 1231 del 11-10-2021 riguardante l’Affidamento servizio di refezione scolastica, il gruppo Consiliare Castelbuono in comune

CHIEDE

Di convocare un Consiglio comunale urgente ai sensi del 2° comma lettera b) dell’art.28 dello Statuto Comunale avente come unico punto quanto in oggetto in modo tale da sfruttare il consesso consiliare per discutere del processo di determina e verificarne gli impatti associati dal punto di vista di economicità e servizio, a tutela dell’ente che rappresentiamo.

Castelbuono 19/10/2021

Ing. Simone Sottile

Dott. Antonio Tumminello

Dott. Giovanna Clelia Cucco

Dott. Laura Calì