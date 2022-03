Castelbuono Jazz Festival: la musica celebra tre importanti centenari del cinema italiano

Ascolta l'articolo

In occasione della 25^ edizione di Castelbuono Jazz Festival, il 20 agosto in occasione de La Notte dei Fuoriclasse, saranno ricordati in musica tre grandi personaggi del cinema italiano di cui quest’anno ricorre il centenario dalla nascita.

Parliamo di Pierpaolo Pasolini, Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi.

Per loro Giuliana Di Liberto, accompagnata dalla piccola orchestra Nick la Rocca, canterà Generale di De Gregori per ricordare i film La Grande Guerra (dove sia Gassman che Tognazi regalarono una magistrale interpretazione).

A Pasolini sarà dedicato Le Mantellate in ricordo della Roma del sottoproletariato tanto amata dal regista.

Sullo schermo scorreranno immagini dei film La Grande Guerra e Mamma Roma.

Nella foto Giuliana Di Liberto