Castelbuono, la violenza sessuale non ci fu, colpevoli di calunnia e falsa testimonianza

Una condanna in primo grado per calunnia e due per falsa testimonianza a carico di tre imputati sono state comminate dal GUP del Tribunale di Termini Imerese per dei fatti risalenti a Castelbuono nel maggio del 2017 quando, secondo la tesi accolta dal giudice, un cittadino di Castelbuono ingiustamente fu accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza nel centro storico di Castelbuono, successivamente fu dichiarato assolto nel corso del relativo processo. Da qui seguì poi il processo per calunnia e e falsa testimonianza agli accusatori con le condanne di oggi.

