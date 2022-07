Castelbuono: l’accesso agli uffici comunali subordinato all’utilizzo della mascherina chirurgica

Ascolta l'articolo

Premesso che:

Il quadro epidemiologico all’interno del Comune di Castelbuono registra un nuovo peggioramento per effetto dell’alta velocità di circolazione del virus Covid-19;

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 risulta essere un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative;

la circolare n. 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “ Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” consente alle Pubbliche Amministrazioni di adottare le misure che ritiene più aderenti alle esigenze di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro e raccomanda l’uso della mascherine ( FFP2) per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;

Ritenuto che:

gli uffici comunali sono prevalentemente organizzati in modo che i lavoratori svolgano la loro attività lavorativa utilizzando spazi comuni;

è un preciso obbligo del datore di lavoro di garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre a tutti i lavoratori e in particolar modo ai lavoratori cosiddetti “fragili”

non può essere garantito il distanziamento di almeno un metro per gli utenti esterni che accedono negli uffici pubblici;

Visti:

il D.Lgs. 267/2000;

D.Lgs 81/2008;

la L.R. 16/1963

la circolare n. 1/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

DISPONE

che l’accesso agli uffici comunali sia per i dipendenti che per il pubblico è subordinato all’utilizzo della mascherina chirurgica.

Tale disposizione deve essere pubblicata sul sito dell’Ente e posta in Attenzione

Copia della stessa viene inviata alla Presidenza della Regione.

Il Sindaco

Sig. Mario Cicero