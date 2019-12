Castelbuono: l’amministrazione acquista tre totem informativi elettronici per 20mila euro

L’Amministrazione procede ad una nuova spesa impegnando le somme derivanti, più in generale, dagli avanzi bilancio decidendo di acquistare per la somma di 19.995,80 euro tre Totem per Servizio Turistico-Informativo.

Secondo quanto si legge nella relativa delibera, la n. 1012 del 5.12.2019, l’impegno di spesa per i suddetti totem ammontante a quasi ventimila euro sarebbe dovuto al fatto che la “segnaletica e gli strumenti informativi sulla città in centro storico sono insufficienti e inadeguati rispetto all’attuale richiesta e tipologia di turismo”.

Inoltre, occorrerebbe “sviluppare un sistema di comunicazione istituzionale tramite l’applicazione della tecnologia contemporanea che permetta alla cittadinanza di essere informata anche modalità diverse da quelle offerte da internet, nonché offrire un servizio di informazione, soprattutto in orario di chiusura degli uffici comunali”.

Il servizio andrebbe quindi ad integrarsi a quelli già esistenti, Ufficio Turistico e Pro Loco, in continuità con l’erogazione del rilevante contributo di quindicimila euro al Centro Commerciale Naturale per la pubblicazione di “una guida turistica professionale e la creazione di nuove interfacce online per la valorizzazione di tutte le attività commerciali, anche in forma nuova e aggregativa”.

Si ricorda che la destinazione delle somme derivanti dall’avanzo di gestione è stata al centro di un vivace dibattito specie con riferimento allo stato della via Tenente Ernesto Forte, interessata da diversi anni da una frana e per la quale i residenti hanno richiesto un tempestivo intervento da parte dell’amministrazione per la soluzione di un problema più consistente in relazione al pericolo per l’incolumità di persone e\o a cose.

