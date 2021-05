Castelbuono, leggero aumento dei positivi, sono 14 di cui 3 da tampone rapido

(Dalla pagina FB del Comune di Castelbuono) – Attualmente ci sono 3 concittadini risultati positivi al test rapido e attendiamo altri esiti da tampone molecolare dall’Asp.

I positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale sono ancora 11. Negli ultimi giorni, in seguito a queste positività, sono stati effettuati diverse centinaia di tamponi presso i laboratori di analisi, risultati fortunatamente negativi, ad eccezione dei dati sopra riportati. Invitiamo i cittadini a osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da Covid-19, le direttive del ministero della Salute, le disposizioni dell’Asp e le ordinanze sindacali. Rispettiamo le norme anti-Covid e collaboriamo tutti per superare insieme questo difficile momento.