L’I.I.S. “Luigi Failla Tedaldi” di Castelbuono presenta la propria offerta formativa: il 19 gennaio Open Day

Domenica 19 Gennaio 2020 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si svolgerà l’OPEN DAY dell’I.I.S. Luigi Failla Tedaldi presso le sedi associate del Liceo di c.da Rosario e dell’I.P.S.A.S.R. di via Mazzini.

Anche quest’anno l’Istituto propone un’intera giornata dedicata all’orientamento scolastico e all’informazione rivolta agli alunni delle scuole medie di primo grado del territorio madonita e alle loro famiglie.

Sarà possibile assistere ad attività laboratoriali organizzate da alunni e docenti.

Nell’Istituto Agrario gli alunni si cimenteranno non solo in esperimenti nel laboratorio di Chimica ma mostreranno anche ai visitatori come avviene la caseificazione e la panificazione o ancora forniranno delucidazioni sulla vinificazione e la produzione di birre artigianali.

Alunni e genitori saranno guidati a visitare nell’azienda agraria il frassineto, l’uliveto, il vigneto, la fungaia, la nuova serra per la coltivazione idroponica e l’oleificio. Assisteranno anche ad un laboratorio di innesti e ad altre attività vivaistiche.

Nel laboratorio di informatica i visitatori potranno assistere ad attività di gamification sia in Italiano che in Lingua Inglese, oltre ad avere informazioni sui progetti che gli alunni hanno la possibilità di svolgere all’interno della scuola, in particolare le esperienze relative all’Alternanza Scuola-Lavoro e le varie visite aziendali che l’istituto organizza non solo nel territorio regionale ma anche nazionale ed estero. A tale proposito verranno mostrati video e presentazioni fotografiche di progetti già realizzati negli anni precedenti.

Anche presso la sezione Liceo, genitori e alunni potranno partecipare ad attività laboratoriali organizzate dagli

alunni e dai docenti su diverse tematiche: dimostrazioni sull’uso della classe virtuale e di piattaforme come KAHOOT, QUIZLET e QUIZIZZ per la “gamification”, l’apprendimento delle lingue straniere sotto forma di gioco; le illusioni ottiche; drammatizzazione sulla storia del DNA e sperimentazione; esperimenti di Fisica; analisi della semiotica della pubblicità; riflessioni sulla presenza del Latino nella lingua italiana; performance di poesia, musica e parole presso l’auditorium e momento ludico-motorio finale in palestra.

Nel corso della manifestazione sarà possibile incontrare e confrontarsi con i docenti di entrambe le sedi, con il Dirigente Scolastico e/o con i collaboratori del DS al fine di ricevere dettagliate informazioni sui percorsi formativi, i programmi didattici, le prospettive lavorative o universitarie.