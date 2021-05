Castelbuono, nuovi positivi: il Comune in via precauzionale sospenderà la didattica in presenza per la scuola primaria

(Pagina FB del Comune) – I positivi al tampone molecolare, comunicati in seguito ad aggiornamento generale, sono attualmente 2. I dati sono stati comunicati dall’ASP alla mail del Comune. Si registra 1 cittadino per il quale è stato disposto la fine dell’isolamento.

Si comunica inoltre che 4 concittadini sono risultati positivi al test rapido e sono in attesa di effettuare il tampone molecolare. Per gli stessi è già stato disposto l’isolamento fiduciario. Nelle prossime ore sarà emanata un’ordinanza sindacale che prevede la chiusura – in via precauzionale – delle scuole elementari e l’obbligo di restare a casa per gli alunni delle stesse, mentre nei prossimi giorni, di concerto con le autorità sanitarie, verrà organizzato uno screening drive-in con obbligo di sottoporsi al tampone rapido da parte della popolazione scolastica. Invitiamo i cittadini a osservare molto attentamente le misure di contenimento del contagio da Covid-19 e le direttive del ministero della Salute. Rispettiamo le norme anti-Covid e collaboriamo tutti per superare insieme questo difficile momento.