Castelbuono: pubblicata la relazione annuale del sindaco

(Riceviamo e pubblichiamo) – La relazione annuale di un’amministrazione comunale rappresenta un documento importante per la trasparenza e la responsabilità amministrativa. Essa offre un resoconto completo delle iniziative compiute dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio e, nel caso specifico di Castelbuono, anche dalle istituzioni culturali attive. Questo processo di rendicontazione consente al Consiglio Comunale e all’intera comunità di esaminare e valutare l’efficacia delle politiche attuate dalla Giunta di Governo e dagli organi amministrativi.

Un elemento chiave da considerare nell’analisi della relazione è l’energia e la dedizione con cui la Giunta si impegna a risolvere le problematiche quotidiane che affliggono la nostra comunità. È essenziale riconoscere che non abbiamo mai esitato a cercare soluzioni innovative per soddisfare le necessità sia dei singoli cittadini sia dell’intera collettività.

Desidero inoltre sottolineare che la nostra gestione politico-amministrativa si è distintamente contraddistinta per la sua apertura e per il dialogo costante con gli enti sovracomunali. Ci siamo impegnati a promuovere politiche incentrate sulla condivisione e sulla sussidiarietà, mettendo sempre in primo piano la cultura dell’agire, con un impegno costante per far fronte alle esigenze e alle urgenze che emergono nella nostra isola.

Invito i portatori di interesse e i cittadini a partecipare attivamente, segnalando le criticità che riscontrano nella loro esperienza quotidiana, qualora lo ritengano opportuno. La loro voce è fondamentale per costruire una comunità più forte e coesa.

Si allega in relazione

Il sindaco Mario Cicero