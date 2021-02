Castelbuono: riattivazione area pedonale e parcheggi a pagamento

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in cui viene comunicata la riattivazione dell’area pedonale urbana e dei parcheggi a pagamento. In zona rossa sia l’area pedonale che il pagamento del parcheggio in strisce blu erano stati sospesi.

Continua il valzer dei colori dovuti alla pandemia e si auspica quanto prima di uscire da questa emergenza sanitaria. Si raccomanda, il rispetto delle direttive impartite, il divieto di assembramento e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza per il contrasto del contagio, affinchè possiamo vivere la quotidianità con maggiore tranquillità.

Oggi la Regione Sicilia è in zona arancione, nel nostro comune fortunatamente non ci sono contagi, ciò ci rassicura sotto molti aspetti, ma ci obbliga a non abbassare la guardia.

I Carabinieri e i Vigili Urbani continueranno i controlli per verificare il rispetto delle normative anti-covid.

Con questa nota informativa comunichiamo i nuovi orari (di cui si allega copia) di transito nell’isola pedonale, evidenziando che gli stalli a pagamento (strisce blu) sono di nuovo attivi.