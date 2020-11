Castelbuono: situazione attuale zero positivi ASP, 13 persone in attesa del tampone molecolare

Nella diretta in corso questo pomeriggio sulla pagina FB del Comune di Castelbuono, il sindaco Cicero ha segnalato alla cittadinanza che allo stato attuale non si registrano a Castelbuono positivi certificati dall’ASP. Tuttavia però ci è parso di capire (in tale senso il sindaco non è stato particolarmente chiaro) che 12-13 persone sono in attesa del tampone molecolare dell’ASP poiché risultati positivi da test effettuati in laboratori privati.

Intanto però il dirigente dell’Istituto Comprensivo Francesco Minà Palumbo ha già attivato da domani venerdì 6 novembre la DAD per gli alunni della scuola primaria. Secondo quanto riporta il sindaco, si attende il responso del tampone molecolare per un assistente scolastico e per due maestre non residenti a Castelbuono. Inoltre sempre a partire da domani sarà avviato lo screening di massa dei dipendenti comunali, screening che sarà ripetuto in ben tre date diverse per volere dello stesso sindaco.

Dunque zero positivi ufficiali ma tante voci e preoccupazioni circolano tra i cittadini, di sicuro occorre fare molta attenzione e rispettare le regole.