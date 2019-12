Castelbuono: “sportello dei pagamenti” comunale con oltre 4500 le operazioni effettuate

(Pagina FB del Comune di Castelbuono) – Lo sportello istituito dall’Amministrazione Comunale nel 2019 per i tributi, tasse,multe e servizi vari ha favorito e migliorato la fruibilità dei servizi al cittadino. Questo servizio ha effettuato numero 4.553 operazioni da aprile e dato l’opportunità ai nostri cittadini di avere un servizio erogato direttamente dal Comune.

Tutti i cittadini che ne hanno usufruito, hanno avuto un un risparmio economico sulle transazioni dei bollettini.

Sarà chiaramente confermato il servizio anche per il proseguo in quanto utile per i nostri cittadini e per l’ente che ottimizza le risorse umane interne.

Il servizio manterrà i seguenti orari settimanali:

Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30

Mercoledì dalle 15,00 alle ore 18,00

Giovedì dalle 9,00 alle ore 12,30.

I pagamenti possono essere effettuati in contanti e/o POS con l’utilizzo delle carte di credito (Bancomat, VISA, PAY, MasterCard, JCB, Maestro, UNION PAY). Il processo di informatizzazione e digitalizzazione per modernizzare la pubblica amministrazione attraverso una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione amministrativa è la strada giusta e gradita a molti concittadini.

L’Amministrazione comunale