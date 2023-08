Castelbuono, squadra SAF dei Vigili del Fuoco recupera un cane intrappolato in un pozzo profondo 20 metri

Intervento cruciale della squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando dei Vigili del Fuoco nel salvare un cane che era finito in un pericoloso pozzo a Castelbuono.

Come riporta gds.it, il cane, accidentalmente caduto in un pozzo profondo di circa 20 metri, si trovava in una situazione estremamente critica. Gli esperti della squadra SAF in appoggio ai colleghi del distaccamento di Cefalù sono riusciti a raggiungere con successo l’animale intrappolato.

Nel video in alto le immagini del salvataggio.