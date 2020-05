Castelbuono, strisce blu e matite rosse, il comico avviso parcheggio sul retro dei ticket zeppo di errori

Per dipingere è indispensabile conoscere i colori; per suonare, le note; per scrivere, le parole.

Esordiva così Cesare Marchi nel suo scritto dal titolo eloquente – Impariamo l’Italiano – aggiungendo che “tavolozza dei nostri pensieri, tastiera delle nostre idee è il dizionario”.

Purtroppo il dizionario non governa più a Castelbuono, città ormai abituata ad esaltare le gesta sgrammaticate dei dotti protagonisti della vita pubblica assiduamente impegnati nella efficace resistenza alla dittatura dell’italiano e disposti a tutto pur di abbatterla perfino sotto dettatura.

L’ultima perla in ordine cronologico riguarda la nostra campagna sostenuta senza sosta contro le soste blu, e a Castelbuono quando si parla di strisce non ne va una dritta.

Leggete attentamente le avvertenze, si predicava una volta, adesso invece avviene tutto il contrario, a meno che non si vogliano fare quattro risate di gusto.

Ora, sarà pure sgrammaticato ma almeno è educato, infatti il rispettosissimo bugiardino che accompagna la tassa parcheggio avvisa che, al Vs. arrivo, il biglietto Vi dà diritto di sostare per la durata indicata, ma non fate fate i furbi, perché l’indicazione di dati incorrenti (non parlare agli sconosciuti) verrà sanzionata.

Passato lo spavento per i dati incorrenti e dopo aver fatto un respiro profondo, giunge il momento di affrontare gli altri agguati della lingua matrigna come il PARCGEGGIO non custodito per il quale “il Comune di Castelbuono non assume pertanto, (virgola gratis) alcuna responsabilità (finale in crescendo) in caso di furto parziale o locale (è colpa della globalizzazione)”.

Ahinoi, che piaghe ci tocca leggere né lor frasi, e per farsi perdonare al comune avranno pensato di compensare le pene linguistiche e l’odiata tassa parcheggio con un incentivo dall’irresistibile attrazione:

Presentando il tagliando al Museo F. Minà Palumbo, ogni 2 ingressi uno omaggio e al Museo Civico sconto del 5%.

Ma fatti due conti non ci incanti.