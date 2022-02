Ascolta l'articolo

Castelbuono perde la sua tranquillità e sicurezza notturna, si sono infatti verificati diversi episodi di furti nella notte tra il 10 e 11 febbraio. In particolare è stata rubata una vespa 50 special mentre in un deposito in zona Santa Croce i ladri hanno sottratto molti attrezzi da lavoro di importante valore. Indagano le autorità.