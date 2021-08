Castelbuono, avviso traporto pubblico studenti pendolari

Vista la Legge Regionale n.10 del 20/06/2019 “Disposizioni in materia di diritto allo studio” ed in particolare l’art. 12 “Misure sui Trasporti Pubblici”

Visti i Decreti Assessoriali attuativi n. 52 del 04/03/2021 e 64 del 18/03/21

Si evidenzia che per l’anno 2021/2022, in rispetto delle citate norme, la gratuità del servizio di trasporto pubblico alunni pendolari può essere garantita alle sole famiglie in maggiori condizioni di disagio economico che abbiano un ISEE inferiore o pari ad € 10.632,94.

Considerato che tale determinazione potrebbe ridurre notevolmente la platea di soggetti beneficiari del servizio gratuito, è intendimento dell’Amministrazione, a motivo dell’emergenza da covid19, garantire il servizio in forma gratuita anche in favore dei nuclei familiari con ISEE superiore al limite previsto.

Tale gratuita’ potrà essere applicata, comunque, solo in favore dei nuclei familiari che entro il 27 agosto 2021 presenteranno unitamente all’Istanza anche la dichiarazione ISEE.

Si ricorda, pertanto, di allegare all’istanza la seguente documentazione:

fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente;

n°1 foto tessera con riportati sul retro i dati anagrafici dello studente;

Dichiarazione ISEE;

Si precisa che, considerate le misure per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19, l’attivazione del servizio sarà strettamente connessa alle disposizioni Nazionali e Regionali ed alla conseguente riorganizzazione degli Istituti Scolastici e della Ditta SAIS.

L’Assessore Il Resp.le del I Settore f.to Anna Lisa Cusimano f.to Dott. V. Schillaci