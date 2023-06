Castelbuono vince il trofeo Gran Premio del Mediterraneo il Magistrato dei Quartieri

Domenica quattro giugno, in occasione della XV Infiorata Città di Castelbuono, al cospetto di migliaia di spettatori assiepati nell’anfiteatro naturale di Piazza Castello hanno gareggiato i gruppi di sbandieratori, tamburi e musici di Sicilia che si sono contesi il trofeo regionale “Gran Premio del Mediterraneo”.

In una giornata dedicata alla rievocazione del “Gran Corteo Storico dei Ventimiglia Principi di Castelbuono” e del “Gran Premio del Mediterraneo” tra le migliaia di visitatori che hanno fatto da cornice lungo tutto il centro storico di Castelbuono, si sono “sfidati”, per la conquista del trofeo, il Nobile Quartiere Monte Mira di Piazza Armerina, i Tamburi dell’Ass.ne Sicularagonensia di Randazzo, gli Sbandieratori Città di Randazzo e gli Sbandieratori e Musici del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, trasportando il pubblico indietro nel tempo in un contesto tipicamente medievale.

L’ambito trofeo, terminate le esibizioni dei gruppi in concorso e dopo un’attenta valutazione è stato assegnato dalla Giuria, Presieduta dall’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Dott. Francesco Paolo Scarpinato e composta dal Commissario Straordinario del Parco delle Madonie Dottor Salvatore Caltagirone, dal Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, dall’Arch. Rosario Polisi e dall’ Ing. Adriana Scancarello, al gruppo di Sbandieratori e Musici del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, vincitore del trofeo nel 2019, che ha regalato al numeroso pubblico uno spettacolo avvincente ed emozionante con numerose coreografie che hanno dato un valore aggiunto all’esibizione.

Al secondo posto, con pochissimi punti di scarto, si è piazzato il Nobile Quartiere Monte Mira di Piazza Armerina, detentore del trofeo conquistato lo scorso anno, al terzo posto i Tamburi dell’Ass.ne Sicularagonensia di Randazzo, anche loro detentori del trofeo del 2022 e al quarto posto i giovanissimi e apprezzati Sbandieratori della Città di Randazzo.

Il Presidente dell’Associazione Culturale Promo Madonie e della Federazione Regionale dell’ Identità Storica Siciliana Jhonny Lagrua, l’Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana Dott. Francesco Paolo Scarpinato, il Commissario Straordinario del Parco delle Madonie Dott. Salvatore Caltagirone e il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero, dopo essersi congratulati con i Presidenti delle Delegazioni e dopo aver premiato i vincitori, hanno apprezzato e ringraziato tutti i gruppi storici che hanno preso parte alla manifestazione contribuendo con la loro presenza al grande successo dell’intensa giornata medievale a Castelbuono facendo conoscere alle migliaia di visitatori la storia, la cultura e le tradizioni della Sicilia.

photo Robert Goodman