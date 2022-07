Castello dei Ventimiglia: presentazione sala Centimolo e servizi igienici

Ascolta l'articolo

Giorno 24 Luglio p.v. alle ore 18:00 presso l’atrio del Castello comunale si terrà la presentazione dei lavori effettuati presso la sala del Centimolo e dei servizi igienici, realizzati per la fruizione dei visitatori dello stesso. Tutto ciò sarà l’occasione per riflettere sugli investimenti che in questi decenni si stanno realizzando per conservare e valorizzare il “monumento simbolo” di Castelbuono.

Dopo la presentazione dei lavori si terrà infatti, una conferenza in cui interverranno il Vice Sindaco Annamaria Mazzola, l’Arch. Elisabetta Bonafede, il già Sindaco Angelo Ciolino, ex Direttore Enzo Sottile, l’attuale Presidente del Museo Civico Marienza Puccia e il Sindaco Mario Cicero. La cittadinanza è invitata a partecipare.

