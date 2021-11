Causa maltempo variati alcuni appuntamenti della ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Le condizioni atmosferiche avverse hanno costretto ad alcune variazioni degli appuntamenti odierni programmati dall’Amministrazione comunale di Castelbuono, di concerto con il Centro Polis e gli altri enti coinvolti, della manifestazione “LiberaTe”, per la ricorrenza della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Viene annullata e rinviata a data da destinarsi il momento di apertura e l’apposizione della targa sulla panchina rossa di piazza Parrocchia. Il flash mob “Uniti contro ogni forma di violenza – #Non solo25 – Tutti in piazza per dire basta e promuovere il numero telefonico 1522”, previsto alle ore 15 in piazza Margherita viene spostato, sempre alla stessa ora, presso la sala convegni “Morici” del Museo naturalistico Minà Palumbo in piazza San Francesco, vi aspettiamo in abiti scuri.Confermati alle ore 15 e 17 le visite guidate alla mostra “Fatti curare” presso il Museo Civico, e alle ore 18,30 al Cine Teatro Astra l’appuntamento con “I corti di genere”.

Le donne, per l’intera giornata di oggi, potranno accedere gratuitamente ai Musei Civico, Minà Palumbo e del Risorgimento.

La cittadinanza è inviata a partecipare.