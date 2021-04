Cefalù 40 positivi al coronavirus. Situazione delicata, sospese tutte le attività didattiche

Secondo quanto comunicato dal sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina nel corso di una diretta Facebook, tra tamponi rapidi e molecolari, sarebbero 40 i positivi accertati nella cittadina normanna. Il contagio avrebbe riguardato anche alcuni alunni della scuola dell’infanzia. Il quadro secondo Lapunzina è abbastanza preoccupante, poiché durante il fine settimana non c’è stata la possibilità di effettuare il tracciamento delle persone venute a stretto contatto con i soggetti positivi.

Secondo il sindaco il numero di positivi è dunque destinato a salire, ciò lo fa ritenere la sintomatologia presente in diversi soggetti che non hanno ancora avuto modo di fare il tampone, che vivono all’interno di nuclei familiari in cui si sono registrati dei contagi accertati.

Lapunzina ha ordinato la chiusura e la disinfezione della scuola Falcone, alcune intere sezioni sono state poste in quarantena, come pure diversi nuclei familiari. Inoltre, dal 26 al 30 aprile in tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado è stata sospesa la didattica in presenza.

Tra i positivi ci sono diversi sintomatici con febbre, dolori addominali e altri sintomi tipici del Covid, un’anziana 94enne non vaccinata sta particolarmente male, rifiutando il ricovero. Infine il sindaco Lapunzina segnala che il virus rispetto alla prima ondata risulterebbe nettamente più contagioso, non nascondendo una certa amarezza per alcuni atteggiamenti scorretti e pericolosi da parte di alcuni giovani della cittadina.